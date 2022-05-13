Цена Brent поднялась выше $110 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу, но по итогам всей недели продемонстрируют снижение. Трейдеры оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией с коронавирусом в Китае.

К 17:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (2,47%) - до $110,10 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $2,91 (2,74%) - до $109,04 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - примерно на 1%.

"На нефтяном рынке действуют две разнонаправленные силы. С одной стороны, это опасения по поводу предложения, поддерживающие цены на фоне продолжающейся войны на Украине и вероятности введения Евросоюзом полномасштабного эмбарго на российскую нефть. С другой стороны, рост цен ограничивается страхами относительно последствий для спроса со стороны высокой инфляции и замедления экономической активности в Китае из-за вызванных коронавирусом локдаунов", - сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к снижению глобальных поставок на 710 тысяч б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА.

Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки российской нефти и продуктов нефтепереработки поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.