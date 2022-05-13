Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Цена Brent поднялась выше $110 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу, но по итогам всей недели продемонстрируют снижение. Трейдеры оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией с коронавирусом в Китае.

К 17:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (2,47%) - до $110,10 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $2,91 (2,74%) - до $109,04 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - примерно на 1%.

"На нефтяном рынке действуют две разнонаправленные силы. С одной стороны, это опасения по поводу предложения, поддерживающие цены на фоне продолжающейся войны на Украине и вероятности введения Евросоюзом полномасштабного эмбарго на российскую нефть. С другой стороны, рост цен ограничивается страхами относительно последствий для спроса со стороны высокой инфляции и замедления экономической активности в Китае из-за вызванных коронавирусом локдаунов", - сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к снижению глобальных поставок на 710 тысяч б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА.

Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки российской нефти и продуктов нефтепереработки поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Brent WTI Китай МЭА Украина Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Wildberries Бакальчук покинет набсовет ВТБ

Глава Wildberries Бакальчук покинет набсовет ВТБ

Evraz запросил у британского регулятора лицензию на обычную деятельность

Производитель бумаги SvetoCopy решил уйти из РФ

Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel

Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel

Запасы алюминия на LME упали до рекордного минимума

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Группа Allianz опровергла сообщения о полном уходе с российского рынка

Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter

Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

Нидерландской "дочке" Альфа-банка позволили свернуть операции в течение года

Нидерландской "дочке" Альфа-банка позволили свернуть операции в течение года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });