Доллар подорожал на 1,2 рубля, евро - на 1,89 рубля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро умеренно снизились на торгах "Мосбиржи" в пятницу, курс рубля скорректировался после того, как утром обновил максимальных значений с начала 2020 года в паре с долларом и рекордных уровней с лета 2017 года в паре с евро.

К 19:00 доллар дорожал на 1,245 рубля, до 64,545 рубля (в начале торгов курс доллара опускался до 62,625 рубля). Евро к этому моменту дорожал на 1,89 рубля, до 67,15 рубля (в первые минуты торгов курс опускался ниже 64,95 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,54 рубля - до 65,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 13 мая был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Кроме того, укреплению нацвалюты способствовало и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Вместе с тем к середине дня на внутреннем валютном рынке активизировались покупатели иностранной валюты, заметно подешевевшей за последние дни. Поводом для этого мог послужить как календарный фактор - последний день недели, когда довольно часто игроки предпочитают "уйти в валюту", так и опасения, что уже на следующей полноценной неделе Банк России может объявить о новых мерах послабления валютного контроля для того, чтобы стабилизировать ситуацию и приостановить резкое укрепление нацвалюты, что в будущем может привести к снижению доходов как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.

Банк России вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП). Регулятор воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%).

ЦБ также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях. "Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены", - сообщил регулятор. Срок действия меры - по 31 декабря 2022 года.

Нефть дорожает в пятницу, но по итогам всей недели дешевеет. Трейдеры оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,16% - до $110,85 за баррель. Июньские фьючкрсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже на 3,57% - до $109,92 за баррель.

12 мая Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к снижению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА. Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Российский рубль продолжил укрепляться в начале торгов пятницы, доллар в моменте опускался ниже 63 рубля/$1 впервые с февраля 2020 года. К вечеру пятницы рубль находился около 64,5 рубля/$1. Сейчас уже практически ни у кого не остается вопросов в таком характере его укрепления - это ограничения на торговлю валютой и снизившийся импорт. Тем не менее, нужно понимать, что импорт должен восстановиться, а экспорт будет оставаться уязвимым к санкциям от крупнейших торговых партнеров", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Начальник отдела банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что "в пятницу рубль на открытии продолжил укрепление и обновил очередной максимум против доллара (62,62 рубля/$1). Однако отметка оказалась дневным пиком, и в течение оставшегося времени российская валюта корректировалась. При этом волатильность сохранялась: если ближе к вечеру пара сначала торговалась выше 65 рублей/$1, то затем опустилась ниже 64 рублей. В паре с евро наблюдалась похожая ситуация. Уже утром курс впервые с июня 2017 года опускался ниже 65 рублей за евро, однако во второй половине дня поднимался до 68 руб.лей, затем он вновь скорректировался. В целом с начала текущего года доллар на российском рынке потерял порядка 14%, а евро - более 20%. Во многом такое "неравенство" является следствием ослабления пары "евро/доллар" на внешних рынках: с начала года европейская валюта потеряла почти 9% к американской, а курс сегодня опускался до $1,035 за евро, очередного минимума с января 2017 года".

"Для рубля основными факторами его преимущества в текущей ситуации остаются резкое сокращение импорта (как результат, увеличение положительного сальдо счета текущих операций) и действие ограничений на движение капитала. Кроме того, для крупных российских игроков аккумулирование больших объемов валютной ликвидности в сегодняшних условиях может представлять определенные риски геополитического характера. Мы полагаем, что в ближайшее время пара "доллар/рубль" может закрепиться в диапазоне 60-65 рубля/$1, при этом не исключены попытки тестирования нижней границы диапазона, если не последует новых послаблений в части валютных и капитальных ограничений или более резкого смягчения процентной политики ЦБ", - считает Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале торгов рубль вновь укрепился - доллар впервые с февраля 2020 года опускался к отметке 62,6 рубля, а евро установил новый пятилетний минимум немного ниже 65 рублей. Однако вскоре российская валюта стала слабеть в рамках коррекции. Традиционно по пятницам у нас наблюдается активизация покупателей инвалюты. Многие предпочитают уходить в ней на выходные, опасаясь реализации каких-либо рисков в этот период. Мировые рынки сегодня восстанавливаются после провала предыдущих дней. Нефтяные цены демонстрируют восходящую динамику. Рублевые активы по-прежнему слабо реагируют на какие-либо новостные или внешние рыночные сигналы, двигаясь под воздействием локальных драйверов или решений крупных участников торгов.

По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, "меры валютного контроля, которые ранее ввел ЦБ вместо привычного механизма интервенций, которые невозможно было применить из-за западных санкций, в частности, замораживания половины международных резервов, спровоцировали мощное укрепление рубля и сделали его одной из самых сильных валют 2022 года. Сейчас курс доллара балансирует вблизи уровней начала 2020 года. Колебания курса доллара внутри торговой сессии остаются очень высокими, это издержки менее гибкого инструментария валютного регулирования".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ понизил официальный курс доллара на 14-16 мая на 2,01 рубля, до 63,7799 рубля. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30, был снижен Банком России на 2,99 рубля, до 65,7939 рубля. Основной причиной снижения официальных курсов доллара и евро стало их заметное падение во второй половине торгов четверга.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу снизился на 2,08 рубля по отношению к 12 мая и составил 63,6579 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 1,06 рубля и составил 64,1062 рубля/$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 653,236 млн, из которых $1 млрд 42,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 610,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал к предыдущему торговому дню на 2,72 рубля, до 65,7346 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,95 рубля, до 66,1087 рубля. Объем торгов евро составил 841,151 млн евро, из которых 416,327 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 424,824 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу небольшое снижение относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к четвергу на 8 базисных пунктов и 13 мая составила 14,22% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 13 базисных пунктов, до 14,25% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала за день на 5 базисных пунктов - до 14,57% годовых, на срок 3 месяца - на 4 базисных пункта, до 14,57% годовых, на срок 6 месяцев - на 7 базисных пунктов, до 14,62% годовых.