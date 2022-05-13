Глава Wildberries Бакальчук покинет набсовет ВТБ

В него номинированы глава Минцифры и СЕО "Ростелекома"

Татьяна Бакальчук Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Основатель и гендиректор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук покинет набсовет ВТБ, куда она вошла в прошлом году: ее имени нет в списке кандидатов в совет, который будет избран на годовом собрании акционеров банка ("Интерфакс" ознакомился с материалами к ГОСА).

По итогам заочного собрания, которое состоится 3 июня, из совета также уйдут гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Французский независимый директор Ив Тибо де Сильги, занимающий пост вице-президента Vinci, досрочно покинул совет еще в марте.

Из числа новых кандидатов в совет номинированы глава Минцифры Максут Шадаев, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), в качестве независимых директоров - глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.

Остальные кандидаты входят в действующий состав набсовета: вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами по состоянию на конец 2021 года являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% - НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.