Список кандидатов в набсовет ВТБ не поменялся

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Список кандидатов в наблюдательный совет ВТБ для утверждения на годовом собрании акционеров остался таким же, как и в 2023 году, следует из бюллетеня для голосования, с которым ознакомился "Интерфакс".

Итоги голосования по вопросу состава наблюдательного совета ВТБ в прошлом году не раскрывал.

Как и в 2023 году, кандидатами в набсовет стали: вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минцифры Максут Шадаев. В качестве независимых директоров в совет номинированы член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.

Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 7 июня в заочной форме, дата закрытия реестра для участия в голосовании - 14 мая.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах и членах набсовета ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.