Segezha отказалась от моратория на банкротство, сохранив возможность выплаты дивидендов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group заявил об отказе от применения в отношении компании моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Как говорится в сообщении Segezha, соответствующие сведения внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

В части buyback менеджмент Segezha заявлял, что пока такой программы не планирует, что касается дивидендов, то пока компания остается одной из немногих, кто сохраняет выплаты.

На годовом собрании, запланированном на 21 мая, акционеры Segezha должны рассмотреть выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 0,64 рубля на акцию, или всего 10,041 млрд рублей, дополнительно к ранее распределенным за 9 месяцев 6 млрд 589,8 млн руб., или 0,42 рубля на акцию. У компании действует дивидендная политика, предполагающая ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд руб. до 2023 года включительно, с 2024-го по 2026 г. - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.