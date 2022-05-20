"Московская биржа" отказалась от моратория на банкротство

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Московская биржа" отказалась от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", размещенные в пятницу.

Правительство РФ с 1 апреля ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан.

Во время действия этого режима кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. Компании могут отказаться от моратория на банкротство, если намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций).

"Мосбиржа" планирует провести повторное собрание акционеров 6 июня, которое пройдет в форме заочного голосования.

На повестку дня будут вынесены в частности вопросы об утверждении годового отчета за 2021 год, распределения прибыли ПАО "Московская биржа", в том числе выплаты дивидендов по результатам 2021 года, избрания членов наблюдательного совета и изменения его количественного состава.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, был составлен 5 апреля.

Годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 28 апреля, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Наблюдательный совет биржи 28 марта рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ее чистая прибыль по итогам 2021 года выросла на 11,6%, составив 28,1 млрд рублей.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" являются более 370 тысяч физических и более 1 тысячи юридических лиц.