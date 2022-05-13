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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Цены на стройматериалы в апреле замедлили рост, но все еще обгоняют инфляцию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на строительные материалы в РФ в апреле 2022 года выросли на 1,69% относительно предыдущего месяца после скачка на 9,95% в марте, повышения на 0,9% в феврале и роста на 0,46% в январе, следует из данных Росстата.

Стройматериалы продолжают дорожать быстрее уровня инфляции, которая в апреле составила 1,56%.

Рост цен на строительные материалы в РФ в апреле 2022 года относительно апреля 2021 года составил 31,39%.

В частности, цена на еврошифер, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты относительно предыдущего месяца увеличились на 0,1-0,7%.

По итогам 2021 года цены на строительные материалы в РФ выросли на 23,75%, в несколько раз обогнав инфляцию (8,39%).

Власти поднимали вопрос о необходимости сдерживания цен на стройматериалы еще в прошлом году.

В апреле этого года замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил журналистам о том, что вводить государственное регулирование в отношении стройматериалов не планируется, однако ведомства разрабатывают постановление, вводящее механизм соглашений между производителями стройматериалов, торговыми домами и посредниками для регулирования наценок. Решение должно затронуть такие стройматериалы, как цемент, песок, щебень, теплоизоляция, металлопродукция. За счет этого механизма власти рассчитывают избежать скачкообразного роста цен на стройматериалы, а также сократить число посредников.

Росстат
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