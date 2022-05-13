В апреле в России из продуктов сильнее всего подорожал маргарин

Подешевели яйца, помидоры и красная икра

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В апреле в России маргарин подорожал на 12,9%, это самый высокий рост цены на продовольственном рынке (без учета некоторых видов овощей и фруктов), следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев главной причиной подорожания маргарина назвал рост цен на растительные масла, из которых его делают.

"Кроме того, повысились цены на консерванты и вкусовые добавки, другие пищевые ингредиенты, которые импортируются в Россию для выпуска маргаринов. Значительно увеличились расходы предприятий на логистику и упаковку для готовой продукции. Все вместе это привело к повышению стоимости готового продукта", - сказал эксперт.

По данным Мальцева, производство маргарина в России несколько лет остается на одном и том же уровне. В январе-марте 2022 года оно составило 330 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн меньше, чем в том же квартале 2021 года.

В целом продукты питания в апреле стали дороже на 2,97% к марту, а с начала года они подорожали на 13,81%.

В апреле также подорожали черный чай - на 7,4%, соль - на 6,1%, крупы и бобовые - 6,15%. Цены на рис, в частности, выросли на 8,7%. Причем в 30 регионах темпы роста были значительно выше - 11,1-22,2%. Рис подешевел только в Рязанской области - на 0,6%. Цены на гречку повысились на 5,2%, на горох и фасоль - на 5%, на овсяную и перловую крупы - на 4,1%, на пшено - на 3,8%, на овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,7%, на манку - на 3,2%.

С начала года крупы и бобовые подорожали на 19,96%.

Росстат также сообщил, что цены на сахар после взрывного роста в марте (на 44%) в апреле повысились на 0,2%. Сначала года сахар стал дороже на 51,3%. Подсолнечное масло в апреле подорожало на 3,87%, с начала года - на 11,36%.

Цены на хлеб за месяц повысились на 3,18%, с начала года - на 9,25%, на макаронные изделия - на 4,32% и 16,93% соответственно.

Цены на яйца в апреле снизились на 1,3%, на плодоовощную продукцию - на 0,35%. В частности, помидоры подешевели на 14,2%, бананы - на 10,2%, капуста - на 6,4%, огурцы - на 6%, апельсины - на 2,5%, чеснок - на 2,2%. При этом цены на свеклу выросли на 19,2%, яблоки - на 10,7%, картофель - на 9,9%, лук - на 8,7%, морковь - на 8,3%, виноград - на 3,9%.

Кроме того, на 0,4% снизились цены на красную икру.