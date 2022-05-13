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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром" вошли в топ-5 сильнейших нефтегазовых брендов мира

По дороговизне бренда первенство сохранила Shell

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Две российские компании, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром", вошли в пятерку самых сильных нефтегазовых брендов мира 2022 года в рейтинге, который составила консалтинговая компания Brand Finance.

"ЛУКОЙЛ" стал вторым с рейтингом 87,4 пункта, "Газпром" - пятым с показателем 85,9 пункта. На первом месте - малазийская компания Petronas с показателем 87,7 пункта. В пятерку лидеров также вошли бразильская Petrobras и тайская PTT.

Относительная сила бренда рассчитывается компанией по ряду показателей, включающих инвестиции в маркетинг, операционные результаты, а также отношения с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков и акционеров до государственных органов и общественных организаций).

По дороговизне бренда, по версии Brand Finance, лидерство сохранила британско-нидерландская Shell. Стоимость ее наименования аналитики оценили в $49,9 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. Вторую позицию удержала Saudi Aramco: стоимость ее бренда повысилась на 16%, до $43,6 млрд.

Среди остальных компаний первой пятерки также не произошло изменений: на третьем месте расположилась PetroChina ($29,7 млрд), на четвертом - Sinopec ($25,2 млрд), на пятом - BP Plc ($19 млрд).

Petronas поднялась на восьмое место с показателем $13,6 млрд, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) - на девятое ($12,8 млрд). Американская Exxon Mobil опустилась на десятую строчку - стоимость её бренда составляет $11,2 млрд.

Brand Finance Газпром ЛУКОЙЛ Petronas Petrobras PTT Shell Saudi Aramco
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