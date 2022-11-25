Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Стоимость нематериальных активов крупнейших компаний мира упала на 25% за год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость нематериальных активов, принадлежащих крупнейшим компаниям мира, упала на 25% за год, говорится в ежегодном отчете консалтинговой фирмы Brand Finance. В 2022 году она составляет $57 трлн по сравнению с $76 трлн годом ранее.

Снижение стоимости нематериальных активов в этом году напоминает их сокращение на 27% в 2011 году, однако оно вдвое меньше падения на 59%, наблюдавшегося в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса.

Apple Inc. в 2022 году стала мировым лидером по объему нематериальных активов, поднявшись со второго места. Их стоимость выросла на 23% - до $2,297 трлн.

Saudi Aramco перешла на второе место с третьего (+9%, до $1,786 трлн), в то время как Microsoft Corp. упала с первой позиции на третью (-17%, до $1,586 трлн).

Стоимость активов UnitedHealth Group подскочила на 35% и составила $526 млрд, в результате чего страховая компания достигла седьмой строчки в рейтинге по сравнению с тринадцатой в прошлом году.

Среди секторов наиболее существенный подъем продемонстрировала нефтегазовая отрасль (+52%) за счет повышения глобальных цен на нефть и трех компаний - Exxon Mobil (рост в 3,7 раза, до $292 млрд), Chevron Corp. (повышение втрое, до $222 млрд) и Saudi Aramco.

Между тем значительное сокращение стоимости активов продемонстрировали Amazon.com Inc. - на 41% (до $870 млрд) и китайская Tencent - на 73% (до $178 млрд).

Среди стран сильно упал объем нематериальных активов в Китае (-70%) и США (-12%). При этом на Штаты приходится 61% общемирового объема нематериальных ресурсов, на КНР - 5%.

Нематериальные активы - это идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физического содержания. Их можно разделить на три категории: права (включая договоры аренды, соглашения, контракты), отношения (включая обученную рабочую силу) и интеллектуальную собственность (включая бренды, патенты, авторские права).

В рейтинг Brand Finance Global Intangible Finance Tracker, отслеживающий стоимость нематериальных активов, входят свыше 59 тысяч компаний с совокупной капитализацией более $120 трлн, акции которых торгуются на открытом рынке, из 150 государств.

Brand Finance Apple Saudi Aramco Microsoft UnitedHealth Group Exxon Mobil Chevron Amazon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

Силуанов назвал теоретически возможным обмен замороженными в ЕС и РФ активами

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

ФАС удовлетворила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в РФ

ФАС удовлетворила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в РФ

Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением более чем на 2%

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка

Совет ЕС договорился о коллективных закупках газа не из России

Прокуратура требует от Хотина и "Русь-Ойла" 169 млрд руб. и обращения акций компании в доход РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });