Стоимость нематериальных активов крупнейших компаний мира упала на 25% за год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость нематериальных активов, принадлежащих крупнейшим компаниям мира, упала на 25% за год, говорится в ежегодном отчете консалтинговой фирмы Brand Finance. В 2022 году она составляет $57 трлн по сравнению с $76 трлн годом ранее.

Снижение стоимости нематериальных активов в этом году напоминает их сокращение на 27% в 2011 году, однако оно вдвое меньше падения на 59%, наблюдавшегося в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса.

Apple Inc. в 2022 году стала мировым лидером по объему нематериальных активов, поднявшись со второго места. Их стоимость выросла на 23% - до $2,297 трлн.

Saudi Aramco перешла на второе место с третьего (+9%, до $1,786 трлн), в то время как Microsoft Corp. упала с первой позиции на третью (-17%, до $1,586 трлн).

Стоимость активов UnitedHealth Group подскочила на 35% и составила $526 млрд, в результате чего страховая компания достигла седьмой строчки в рейтинге по сравнению с тринадцатой в прошлом году.

Среди секторов наиболее существенный подъем продемонстрировала нефтегазовая отрасль (+52%) за счет повышения глобальных цен на нефть и трех компаний - Exxon Mobil (рост в 3,7 раза, до $292 млрд), Chevron Corp. (повышение втрое, до $222 млрд) и Saudi Aramco.

Между тем значительное сокращение стоимости активов продемонстрировали Amazon.com Inc. - на 41% (до $870 млрд) и китайская Tencent - на 73% (до $178 млрд).

Среди стран сильно упал объем нематериальных активов в Китае (-70%) и США (-12%). При этом на Штаты приходится 61% общемирового объема нематериальных ресурсов, на КНР - 5%.

Нематериальные активы - это идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физического содержания. Их можно разделить на три категории: права (включая договоры аренды, соглашения, контракты), отношения (включая обученную рабочую силу) и интеллектуальную собственность (включая бренды, патенты, авторские права).

В рейтинг Brand Finance Global Intangible Finance Tracker, отслеживающий стоимость нематериальных активов, входят свыше 59 тысяч компаний с совокупной капитализацией более $120 трлн, акции которых торгуются на открытом рынке, из 150 государств.