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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского эмбарго в рамках следующего пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

Нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая и на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая, отмечает Bloomberg.

Германия Олаф Шольц Евросоюз Нидерланды Катар
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