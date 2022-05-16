Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского эмбарго в рамках следующего пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

Нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая и на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая, отмечает Bloomberg.