Рынок акций РФ днем превысил 2350п по индексу МосБиржи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и ожидания новых антироссийских санкций ЕС; индекс МосБиржи превысил 2350 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа", поддержку индексу РТС оказывает укрепление рубля.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2355,71 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1174,4 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 63,21 рубля (-1,34 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+5,1%), "Магнита" (+3,1%), "Яндекса" (+3%), "Газпром нефти" (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%), "Татнефти" (+2,4%), "МТС" (+1,9%), ВТБ (+1,9%), расписки TCS Group (+1,9%), бумаги "Роснефти" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), UC Rusal (+1,8%), расписки OZON (+1,8%), акции Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,5% "префы"), "Московской биржи" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в понедельник, 16 мая рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 2021 года и порядку их выплаты, сообщила компания.

На фоне снижения золота (цена опустилась в район $1800 за унцию) подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,3%), Polymetal (-0,3%).

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия для заключения сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

В России не считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит архитектуру безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мнения аналитиков

Как отмечает старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов, рынок акций РФ решил начать неделю с уверенного роста, несмотря на негативные внешние сигналы. Мировые рынки еще не полностью отдают себе отчет в раскручивающемся маховике инфляционного давления и перспективах всех санкций, введенных в отношении России.

Индекс РТС имеет шансы сдвинуться к новому торговому диапазону: закрытие дня выше 1160-1165 пунктов, возможно, откроет ему дорогу в коридор 1200-1250 пунктов, полагает аналитик.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, внешние рынки акций находятся в оборонительной позиции, а российский рынок акций по-прежнему оторван от мировых аналогов. В центре внимания рынков находятся геополитические новости после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, что усиливает напряженность между РФ и Западом.

Цены на нефть немного снизились на фоне более слабой в сравнении с ожиданиями макроэкономической статистики Китая. Как заявил глава Европарламента Боррель, обсуждение эмбарго в отношении российской нефти продолжится, однако все более очевидно, что у Европы нет решения по этому вопросу.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых площадках опасения инвесторов по-прежнему связаны с ожиданиями быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва, которое может спровоцировать рецессию в экономике Штатов. Вышедшие на прошлой неделе в стране статданные указали на небольшое замедление темпов роста потребительских цен и цен производителей, однако говорить о том, что инфляция в США прошла пик, пока все же преждевременно. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому показателю в 2%, даже если это создаст сложности для экономики в краткосрочной перспективе. В Европе в понедельник преобладает снижение индексов, дополнительным негативным фактором стали сообщения о возможном скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, что еще больше осложнит взаимоотношения между ЕС и Россией.

Рынок акций РФ уверенно растет в понедельник, несмотря на ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках и снижение цен на нефть. Внимание инвесторов направлено на встречу глав МИД стран ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос о введении эмбарго на российскую нефть. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал сомнение, что соглашение будет достигнуто, поскольку ряд европейских стран не поддерживает данную меру. Германия заявила, что планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если ЕС не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций. Не исключено, что ее примеру последуют и другие государства.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике консолидируется вблизи верхней границы локального нисходящего клина. В дальнейшем можно ожидать разворота и снижения к нижней границе фигуры, в район 2060-2070 пунктов, полагает Додонов.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что главным событием дня станет заседание министров иностранных дел Евросоюза, на котором будет рассматриваться вопрос о поэтапном отказе от российской нефти. По сообщениям западных СМИ, вне зависимости от решения, Германия прекратит закупки нефти в РФ до конца года. Не исключено, что такое решение будет принято и всем Евросоюзом.

Реакция российского рынка акций (прежде всего, нефтяных компаний) на такой исход переговоров может быть негативной, но краткосрочной. Желание Европы отказаться от российской нефти не является сюрпризом, да и нефти от этого в мире больше не станет. Поэтапное введение эмбарго даст время отечественным нефтяникам переориентировать экспортные поставки, но спред на российскую нефть может вырасти с текущих $30-35 к стоимости барреля.

Наиболее перспективно выглядят сейчас акции "Газпрома". Все говорит в пользу того, что крупнейшие западные контрагенты перешли на оплату газа за рубли, а в рамках российских контрсанкций массового отключения потребителей от газа не произошло. Поэтому вероятность того, что "Газпром" заплатит 50 рублей дивидендов на акцию за прошлый год, остается высокой, а это предусматривает более 20% дивидендной доходности. Кроме того, рынок ожидает публикации рекордно сильного отчета за первый квартал, отмечает Антонов.

В мире

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика фондовых площадок за исключением просевшего Китая на статданных (японский Nikkei вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,6%, FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) оставил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых. НБК последний раз снижал ставку по MLF в январе.

Промпроизводство в Китае в апреле снизилось на 2,9% (снижение произошло впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19) при прогнозах снижения на 3,5%. Розничные продажи в Китае в апреле рухнули на 11,1% в годовом выражении (максимальное снижение с марта 2020 года) при прогнозах падения на 6,1% после снижения на 3,5% в марте.

Безработица в Китае в апреле подскочила до максимальных с февраля 2020 года 6,1% по сравнению с 5,8% в марте. Целевой показатель правительства КНР для безработицы составляет 5,5%.

Нефть

На нефтяном рынке цены днем в понедельник замедлили снижение, подогретое ранее сигналами спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $109,97 за баррель (-0,5% и +3,8% в пятницу), июньская цена WTI - $110,13 за баррель (-0,3% и +4,1% в пятницу).

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

Министры финансов стран ЕС готовятся в понедельник провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия. Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство Bloomberg.

Российские акции

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+27%), VEON (+9,6%), "МРСК Урала" (+9,3%), "префы" "Башнефти" (+6,7%), акции "Русснефти" (+5,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,2%), "Иркута" (+5,1%), GDR X5 Retail (+4,8%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,3%).

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рекомендовал акционерам на годовом собрании 17 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 0,025 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2020 года МРСК не начисляла дивиденды, направив чистую прибыль в размере 19,3 млн рублей на развитие. Дивиденды не выплачивались впервые за 10 лет. По итогам 2019 года компания платила по 0,0073 рубля на акцию.

Чистую прибыль за прошлый год в размере 5,17 млрд рублей (рост в 268 раз по сравнению с 2020 годом) предлагается распределить следующим образом: 3 млрд рублей (58%) направить на развитие, 2,18 млрд рублей (42%) - на выплату дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра акционеров на 28 июня.

Совет директоров "Русснефти" 23 мая рассмотрит рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за 2021 год составила 32,7 млрд рублей против убытка в 23 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей по итогам 2020 года.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор групп" (-7,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-4,5%), "Ютэйр" (-3,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 9,79 млрд рублей (из них 2,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").