"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing (развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Ren), сообщает издание "Коммерсантъ".

По итогам сделки компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец планирует переименовать магазины и сохранить бренд Reebok, пишет газета со ссылкой на источник, близкий к FLO.

Reebok входил в структуры Adidas с 2005 года, но в марте 2022 года бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). Из-за военной операции РФ на Украине ABG приостановила работу на российском рынке с 20 марта.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", в 2021 году выручка ООО "Адидас", через которое Reebok по-прежнему контролировался в РФ, составила 55,6 млрд рублей, чистая прибыль – 3,9 млрд рублей. В крупных городах РФ работает не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok, таковы данные сервиса 2ГИС.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил стоимость сети в 1,5 млрд рублей, однако, по его мнению, сумма сделки могла быть не более 500 млн рублей. Он отметил, что активы в России "продать сейчас крайне сложно" и что Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России. Гендиректор сети Damat-Tween в РФ Эмиль Оруджлу также считает, что сделка Reebok и FLO заключена с дисконтом.

Между тем 12 мая турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для 12 стран.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что FLO может использовать купленные торговые объекты Reebok для развития своих мультибрендовых магазинов. В прошлом году сообщалось, что концерн намерен выйти на рынок РФ и развивать марки Kinetix, Polaris и Nine West.