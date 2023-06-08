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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Источники издания ожидают, что сделка будет закрыта осенью

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Турецкая сеть FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российских магазинов Adidas, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

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По их информации, переговоры находятся на продвинутой стадии, когда отсеялось большинство кандидатов. Закрытие сделки ожидается к осени.

Представитель головной компании Adidas сообщил газете, что процесс сворачивания российского бизнеса продолжается, не опровергнув информацию о поиске покупателя и переговорах. В FLO Retailing и Daher Group на запросы не ответили.

Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года после начала военной операции на Украине, а в октябре принял решение окончательно свернуть деятельность в стране.

На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины. Ее выручка в 2022 году снизилась на 55,1% - до 24,97 млрд рублей. Чистый убыток составил 7,93 млрд рублей против чистой прибыли в 3,99 млрд рублей годом ранее.

В начале мая "Коммерсантъ" сообщал, что Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору.

Adidas Daher Group FLO Retailing Германия Турция
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