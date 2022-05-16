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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Роснедра отметили интерес малого и среднего бизнеса в захоронении СО2

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Роснедра получили от малых и средних предприятий пять заявок на лицензии для захоронения СО2, рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

Отвечая на вопрос об актуальности инициативы по улавливанию, закачке и хранению СО2 в новых условиях, он сказал: "Сегодня несколько сместились акценты, но этой темой все равно нужно заниматься, поскольку необходимость заботы об окружающей среде никуда не пропала. И у нас работа продолжается, совместно с Минприроды уже много сделано, мы неоднократно об итогах докладывали".

По словам Петрова, в наступившем году подано 8 заявок на получение права пользования недрами для захоронения СО2, и сейчас в Роснедрах проводится анализ материалов.

"Интересно, что 3 заявки поданы "НОВАТЭКом", но ещё 5 - не добывающими компаниями, а представителями малых и средних предприятий, которые видят для себя в этом новый вид бизнеса. Таким образом, спрос на захоронение СО2 появился, и это очень хороший тренд. Несмотря на новые обстоятельства, бизнес видит тут перспективу - значит, игра стоит свеч", - отметил глава Роснедр.

Россия с 2022 года ввела первые законодательные инициативы, позволяющие развивать в стране новую отрасль - по улавливанию, закачке и хранению (CCS) углекислого газа. Публичные заявления о старте проектов CCS в России сделали три нефтяные компании. "Татнефть" планирует закачку парниковых газов в подземные пласты неподалеку от Нижнекамской промышленной зоны (эмитенты СО2 - Нижнекамская ТЭЦ-2 и нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО"). "Газпром нефть" начинает пилот в Оренбургской области, где планирует построить мощности по закачке 1 млн тонн СО2 в год стоимостью 30 млрд рублей (эмитенты - металлурги и энергетики). "НОВАТЭК" планирует объединить проекты по улавливанию и захоронению СО2 с "Ямал СПГ" и разрабатываемого проекта завода по производству аммиака на "Обском ГХК".

Роснедра Евгений Петров
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