Новак сообщил о проработке в России десятка проектов подземных хранилищ СО2

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На стадии изучения находятся около десяти проектов строительства мощностей для хранения диоксида углерода на территории России, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Россия обладает огромным ресурсом в части хранения СО2. Совокупный объем потенциальных хранилищ СО2 в нашей стране - не менее 4,6 Гт. (...) О планах строительства мощностей для хранения диоксида углерода до 2030 года заявляли "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "ЕвроХим" и др. Около 10 таких проектов находятся на стадии изучения", - говорится в статье.

В частности, вице-премьер упоминает пилотный CCUS-проект "Газпром нефти" мощностью хранения 1 млн тонн в Оренбургской области.

"Также "Роснефть" и институт развития "Иннопрактика" заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, истощенные коллекторы нефти и газа", - отмечает Новак.

Среди технологий климатической направленности упоминается и повышение нефтеотдачи путем закачки СО2 в нефтегазовый пласт, применяемое на Самотлорском и Новопортовском месторождениях, а также метод поддержания пластового давления путем закачки ПНГ в нефтегазовый пласт, используемый на объектах "ЛУКОЙЛа".

Кроме того, Новак напомнил о ряде других низкоуглеродных инициатив нефтегазовых компаний: "В частности, "СИБУР" и "НОВАТЭК" рассматривают проекты по обводнению ранее осушенных торфяных болот. Компания "Татнефть" запустила климатические проекты на Миннибаевском ГПЗ и Бавлинском нефтяном месторождении, которые позволят выпустить 55,812 тыс. углеродных единиц. К реализации пилотного климатического проекта приступило АО "Ачимгаз", которое разрабатывает блок 1A ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. Реализация проекта позволит ежегодно на протяжении 10 лет предотвращать выброс порядка 28 тыс. т СО2, снижая нагрузку на атмосферу, и в том же объеме осуществлять выпуск углеродных единиц".