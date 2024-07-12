Поиск

Новак сообщил о проработке в России десятка проектов подземных хранилищ СО2

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На стадии изучения находятся около десяти проектов строительства мощностей для хранения диоксида углерода на территории России, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Россия обладает огромным ресурсом в части хранения СО2. Совокупный объем потенциальных хранилищ СО2 в нашей стране - не менее 4,6 Гт. (...) О планах строительства мощностей для хранения диоксида углерода до 2030 года заявляли "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "ЕвроХим" и др. Около 10 таких проектов находятся на стадии изучения", - говорится в статье.

В частности, вице-премьер упоминает пилотный CCUS-проект "Газпром нефти" мощностью хранения 1 млн тонн в Оренбургской области.

"Также "Роснефть" и институт развития "Иннопрактика" заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, истощенные коллекторы нефти и газа", - отмечает Новак.

Среди технологий климатической направленности упоминается и повышение нефтеотдачи путем закачки СО2 в нефтегазовый пласт, применяемое на Самотлорском и Новопортовском месторождениях, а также метод поддержания пластового давления путем закачки ПНГ в нефтегазовый пласт, используемый на объектах "ЛУКОЙЛа".

Кроме того, Новак напомнил о ряде других низкоуглеродных инициатив нефтегазовых компаний: "В частности, "СИБУР" и "НОВАТЭК" рассматривают проекты по обводнению ранее осушенных торфяных болот. Компания "Татнефть" запустила климатические проекты на Миннибаевском ГПЗ и Бавлинском нефтяном месторождении, которые позволят выпустить 55,812 тыс. углеродных единиц. К реализации пилотного климатического проекта приступило АО "Ачимгаз", которое разрабатывает блок 1A ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. Реализация проекта позволит ежегодно на протяжении 10 лет предотвращать выброс порядка 28 тыс. т СО2, снижая нагрузку на атмосферу, и в том же объеме осуществлять выпуск углеродных единиц".

Александр Новак Газпром нефть Роснефть СИБУР Иннопрактика Оренбургская область НОВАТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топ-менеджер белгородского филиала "Газпрома" отправлен под домашний арест

В России до конца лета прогнозируются новые периоды жары

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

Песков называет фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall

Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });