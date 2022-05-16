Квартальная прибыль Saudi Aramco выросла в 1,8 раза, до $39,5 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года чистая прибыль саудовской компании Saudi Aramco выросла в 1,8 раза в годовом измерении и составила рекордные $39,5 млрд. Это произошло за счет роста цен на нефть, увеличения объемов продаж и повышения рентабельности переработки и сбыта.

Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 44%, составив $38,2 млрд, свободный денежный поток увеличился на 68% - до $30,6 млрд.

Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили $7,6 млрд, что на 7,5% ниже по сравнению с первым кварталом 2021 года. Компания отмечает, что ожидает роста капитальных затрат примерно до середины десятилетия для реализации долгосрочной стратегии развития.

На выплату дивидендов по итогам января-марта Saudi Aramco направит $18,8 млрд. Кроме того, принято решение распределить по одной бонусной акции на каждые десять акций компании.

Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 13 млн б.н.э. (11,5 млн б.н.э. в первом квартале 2021 года).