Квартальная прибыль Saudi Aramco выросла на 39%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале чистая прибыль саудовской государственной компании Saudi Aramco составила $42,4 млрд, что на 39,5% больше, чем годом ранее ($30,4 млрд), сообщила компания.

Во II Saudi Aramco получила $48,4 млрд чистой прибыли. Таким образом, к апрелю-июню показатель снизился на 12,4%.

"Увеличение чистой прибыли в основном обусловлено более высокими ценами на нефть и объемами продаж. Это было частично нивелировано увеличением лицензионных отчислений за добычу, в основном за счет более высокой средней эффективной ставки роялти", - говорится в отчете.

Денежный поток от операционной деятельности вырос в 1,5 раза по сравнению с третьим кварталом 2021 года, до $54 млрд, свободный денежный поток увеличился в 1,6 раза в годовом выражении - до $45 млрд.

Капитальные затраты Saudi Aramco в третьем квартале снизились по отношению к показателю второго квартала на 4,2%, составив $9 млрд. Но по сравнению с третьим кварталом 2021 года они выросли на 19%.

Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 14,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (во втором квартале - 13,6 млн бнэ/с). В январе-сентябре прошлого года добыча углеводородов составляла 12,9 млн бнэ/с.

В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере $18,8 млрд, за третий квартал компания также планирует выплатить $18,8 млрд.