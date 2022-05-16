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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Сайт российского магазина приложений подвергся Ddos-атаке в день запуска

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сайт российского магазина приложений NashStore, который был запущен 16 мая как альтернатива Google Play, работает с перебоями из-за мощной Ddos-атаки, сообщил телеграм-канал сервиса.

Там предупредили, что могут быть проблемы с доступом на сайт и скачиванием магазина. Специалисты компании принимают меры, чтобы минимизировать последствия атаки.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, в течение этой недели организация "отбила более 10 атак, они никак не сказались на пользовательском опыте".

"Но из-за атаки, которая началась сегодня с утра, (ситуация) гораздо сложнее", - отметил он.

С 16 мая было объявлено, что магазин приложений NashStore, разработанный для Android, теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Там доступны больше тысячи приложений, в том числе "Банки.ру", "Альфа-Банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть") и другие.

Ранее платежные системы Visa и Mastercard о прекращении работы в России, в связи с чем платежи в Google Play и App Store стали недоступны.

NashStore АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин Google Play App Store NashStore
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