Запущен российский магазин приложений NashStore

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский магазин приложений NashStore (аналог Google Play, разработан АНО "Цифровые платформы") в понедельник стал доступен для пользователей.

Как сообщается в телеграм-канале NashStore, для использования магазина понадобится завести аккаунт. Это можно сделать либо в приложении, либо можно заранее зарегистрироваться на сайте магазина и по созданному логину и паролю зайти в NashStore.

Приложение можно скачать на устройства с операционной системой Android на официальном сайте магазина.

Сейчас в NashStore доступно более 1 тыс. приложений.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня обеспечить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Мишустин объяснил, что это необходимо, поскольку App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, и обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную экосистему.

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что основной разработкой отечественного магазина мобильных приложений занимается российский холдинг VK. Запуск его бета-версии без привлечения бюджетных средств планируется до конца мая.

АНО "Цифровые платформы" основана в 2014 году бывшим директором по проектной деятельности Института развития интернета Арсением Щельциным.