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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Чехия нарастила импорт нефти из РФ по трубопроводу почти на 15%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточный экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 15 дней мая снизился на 2,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 666 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики; при этом, по его информации, Чехия нарастила импорт нефти из РФ почти на 15%, став лидеров по приросту поставок среди трубопроводных направлений.

Вывоз сырья морским транспортом уменьшился на 2,7%, до 434 тыс. тонн/с, по нефтепроводам - на 1,6%, до 232 тыс. тонн/с.

При этом экспорт российской нефти снизился на 4,1% и составил 608,6 тыс. тонн/с. По всем портам отмечается снижение перевалки, лидируют Усть-Луга - 11,1% (69 тыс. тыс. тонн/с) и Новороссийск - 10,4% (74,8 тыс. тонн/с).

Среди трубопроводных направлений Польша, до этого наращивавшая поставки российской нефти, снизила импорт на 15,4%, до 28,2 тыс. тонн/с, Венгрия - на 19,1%, до 15,5 тыс. тонн/с, Германия - на 6,2%, до 36,8 тыс. тонн/с. Лидером по приросту поставок стала Чехия - 11,7 тыс. тонн/с (+14,8%), Китай увеличил импорт на 5,4% (119,2 тыс. тонн/с).

Экспорт транзитных ресурсов вырос на 34,8%, до 42,6 тыс. тонн/с, в том числе Казахстана - на 20,9%, до 34,6 тыс. тонн/с, Азербайджана - на 112,5%, до 5,6 тыс. тонн/с. Кроме того, Туркмения транспортирует через РФ в Новороссийск 2,4 тыс. тонн/с.

Чехия
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