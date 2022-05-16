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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Боррель выразил сомнение в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФ

Боррель выразил сомнение в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал сомнение, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник сдвинут с мертвой точки процесс принятия решения в отношении эмбарго на российскую нефть, поскольку ряд государств-членов не поддерживает эту меру.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы разморозить процесс. Я не могу гарантировать, что это произойдет, поскольку позиции некоторых стран довольно твердые", - заявил Боррель в преддверии встречи глав МИД ЕС.

"Но я думаю, что мы осознаем конкретную ситуацию некоторых стран-членов ЕС, и все мы прилагаем усилия для того, чтобы выступить единым фронтом против России. Нам удастся это сделать", - добавил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что сейчас в ЕС складывается "объективная ситуация, в которой некоторые страны-члены сталкиваются со значительным количеством проблем ввиду их большей зависимости" от российской нефти.

"Моя роль заключается не в том, чтобы кого-либо критиковать, а в том, чтобы достичь консенсуса", - подчеркнул дипломат.

В конце прошлой недели Боррель выразил уверенность в том, что министры иностранных дел стран ЕС достигнут соглашения по эмбарго на российскую нефть.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение. Потому что мы должны избавиться от зависимости от российской нефти", - сказал Боррель 13 мая журналистам на встрече глав МИД стран G7.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против РФ. О том, когда этот процесс может завершиться, говорить пока рано.

Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют позицию Венгрии, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.

ЕС Россия Жозеп Боррель
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