Саудовский министр энергетики предложил пересмотреть налоги, а не цену нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ответ на призывы потребителей увеличить нефтедобычу призвал обратить внимание на долю налогов в цене топлива. Он сказал это на энергетической конференции в Бахрейне.

Принц обозначил рост цен на энергоресурсы с марта 2021 года по май 2022 года: порядка 250-300% на СПГ, 180% - на газ в площадке Henry Hub в США, 360-380% на уголь в Европе и США, 100% - на уголь в Китае и цену Brent на 75%.

"Посмотрите на процентный рост. Могу я спросить, кто делает работу лучше - ОПЕК+ или нерегулируемые рынки?" - заявил министр.

"Когда мы видели в нашей жизни, по крайней мере в моей 55-летней карьере, маржу нефтепереработки в $47 за баррель, что на 650% выше уровня марта и среднего 5-летнего уровня?" - сказал он, отметив, что цифры говорят о нехватке перерабатывающих мощностей в мире и ожиданиях спроса, в частности спроса на топливо в предстоящий летний период.

Он также продемонстрировал слайд, демонстрирующий составляющие стоимости топлива в ОЭСР и странах G7: доля налогов - 45-48%, доля цены нефти - 37-38%, маржа переработки - 17%. "Я спрашиваю, не наступило ли время чтобы люди пересмотрели то, что они делают с налогами, если они жалуются на высокие цены на нефть и нефтепродукты?" - спросил принц.

Ранее он предупреждал Bloomberg о дефиците нефтеперерабатывающих мощностей, поскольку "многие нефтеперерабатывающие заводы в мире, особенно в Европе и США, закрылись за последние несколько лет".

"В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях", - подчеркивал он.

Ранее об этом же заявил министр энергетики ОАЭ Мохаммед Аль-Мазруи, заявивший, что "есть что-то неправильное" между производством нефти и в ценах на АЗС, заметив, что на конечную цену топлива влияют налоги.

Мазруи говорил также, что у стран ОПЕК+ нет возможности увеличить нефтедобычу больше, чем просят потребители. "На нашу долю приходится только 40% мировой добычи. Что делают другие производители? Они интенсифицируют инвестиции в добычу? Почему мы не говорим о проектах по добыче газа? Где другие страны, у которых большие запасы? Почему никто не просит их увеличивать добычу?" - вопрошает он. В апреле страны ОПЕК+, по подсчетам МЭА, не смогли увеличить, а снизили добычу нефти на 840 тыс. б/с к марту и отстают от плана на 2,7 млн б/с. Не смогли увеличить добычу в Нигерии, Анголе, Азербайджане, Казахстане, а также в России, подпавшей под санкции ЕС и США.

ОПЕК+, организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, находятся под давлением США, Европы и Японии, требующих более быстрого увеличения поставок.

Одновременно в Сенате США обсуждается законопроект NOPEC, который в случае утверждения даст стране возможность подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства. Так, в начале мая члены комитета сената США по юридическим делам на голосовании поддержали законопроект - 17 сенаторов поддержали, четверо выступили против. Теперь документ передан на рассмотрение сената в полном составе.

В конце апреля лидер республиканцев в сенатском комитете по юридическим делам Чак Грэссли прогнозировал поддержку законопроекта в его комитете со стороны сенаторов от обеих партий в связи "с продолжающимся нежеланием (стран ОПЕК - ИФ) наращивать добычу быстрее ранее согласованного уровня".

Все предыдущие попытки принять подобного рода закон в США провалились, однако, по мнению ряда СМИ, на этот раз, на фоне высоких цен на нефть, документ имеет шансы на одобрение в конгрессе.