Brent подорожала до $114,8 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник вечером.

К 18:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,49%), до $114,8 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,54%), до $114,82 за баррель.

Днем ранее котировки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене, причиной стал резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

"Последовательное сокращение запасов в последние недели привело к тому, что резервы бензина в США опустились существенно ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, что отражает дефицит поставок, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загруженность мощностей на прошлой неделе для повышения поставок, однако дефицит сохраняется".

Запасы в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) упали до 538 млн баррелей, что стало минимумом с 1987 года, показали в понедельник данные Минэнерго страны. Это также толкает нефтяные цены вверх.

Кроме того, рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости, сообщает MarketWatch. Во вторник власти города объявили, что три дня подряд в Шанхае не выявляли новых заразившихся за пределами зон карантина.

Внимание трейдеров также приковано к переговорам Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть. В понедельник консенсус так и не был достигнут, и принятие шестого пакета санкций было в очередной раз отложено. Следующий саммит на министерском уровне состоится 30-31 мая и на нем, вероятнее всего, позиции стран будут согласованы, считают аналитики.