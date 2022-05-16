Petropavlovsk не смог выплатить купон по долларовым евробондам-2022

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания Petropavlovsk не смогла в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2022 году, сообщила ее пресс-служба. Срок выплаты купона в размере $12,36 млн приходился на 14 мая.

В сообщении компании среди причин, по которым выплата не может быть произведена - трудности с получением средств от российских "дочек", а также требования досрочного исполнения обязательств по кредиту на $201 млн, права по которому в апреле перешли от Газпромбанка "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Первоначальный объем этого выпуска евробондов компании составлял $500 млн. Часть выпуска Petropavlovsk выкупил у держателей в прошлом году, после этого в обращении находились долговые бумаги на $304 млн.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. ЮГК Константина Струкова остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.