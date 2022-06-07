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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Котировки Petropavlovsk упали более чем на 10% на корпоративных новостях

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки Petropavlovsk на "Московской бирже" упали во вторник на 10,8% (до 4,11 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Petropavlovsk сообщил, что не смог закончить аудит отчетности за 2021 год и не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.

Совет директоров компании решил сдвинуть даты отчетного периода с конца 2021 года до конца февраля 2022-го (то есть 2021-й финансовый год для Petropavlovsk будет состоять из 14 месяцев). Но даже так, считает совет, компании вряд ли удастся завершить аудит, если ситуация существенно не изменится.

В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения кредита на $201 млн, включая проценты. Потом права требования по этому кредиту перешли к "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательства. Petropavlovsk не может сейчас погасить этот кредит и вряд ли сможет его рефинансировать, отмечает компания.

Petropavlovsk нанял внешнего консультанта для поиска возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. В том числе компания рассматривает возможность продажи активов. При этом, предупреждает Petropavlovsk, учитывая уровень долговой нагрузки компании, вряд ли от поступлений от возможных сделок что-то останется для акционеров.

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. Petropavlovsk не смог также выплатить купон по долларовым евробондам-2022.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. ЮГК Константина Струкова остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Petropavlovsk ЮГК Мосбиржа Газпромбанк УГМК Амурская область
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