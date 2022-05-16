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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Экс-глава ФРС объяснил на сельдерее неудобство применения биткойна

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цифровая валюта биткойн не сможет стать альтернативной формой денежных средств, полагает бывший глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке.

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В то же время биткойн и другие криптовалюты успешно стали спекулятивным активом, сказал Бернанке в интервью CNBC. "Теперь вы можете наблюдать обратную сторону этого", - добавил он, имея в виду падение курса биткойна более чем на 55% с рекордного максимума, достигнутого в прошлом ноябре.

"Если бы биткойн был заменой обычным деньгам, вы бы могли покупать продукты за биткойны. Но никто этого не делает, потому что это слишком дорого и неудобно, - отметил бывший глава Федрезерва. - Цена сельдерея в биткойнах резко меняется день ото дня, поэтому о стабильной стоимости биткойна также говорить не приходится".

Кроме того, Бернанке скептично смотрит на использование цифровой валюты в качестве средства сохранения стоимости, то есть как "цифровое золото".

"Золото можно использовать, например, для пломбирования зубов. Биткойн же можно использовать лишь в вирусах-вымогателях или чем-то подобном", - сказал он.

Бен Бернанке
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