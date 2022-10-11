Нобелиат Бернанке не советует ФРС корректировать финстабильность с помощью ставок

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не должна использовать политику в отношении процентных ставок для "корректирования" рисков финансовой стабильности, считает бывший председатель ФРС Бен Бернанке, недавний лауреат Нобелевской премии по экономике.

Премию ему присудили за "исследования о банках и финансовых кризисах".

Беседуя с журналистами в Брукингском институте, Бернанке отметил, что "первой линией обороны" является строгое регулирование.

"Я не думаю, что мы понимаем это достаточно хорошо, чтобы пытаться откорректировать финансовую стабильность с помощью денежно-кредитной политики", - сказал он.

Многие аналитики на Уолл-стрит полагают, что ФРС должна умерить темпы ужесточения монетарной политики, чтобы избежать потрясений на финансовых рынках.

Бернанке отметил, что Федрезерву брошен "очень трудный вызов", заключающийся в необходимости попытаться обеспечить "мягкую посадку" в экономике (замедление экономики настолько, чтобы ослабить инфляцию, но не вызвать рецессии).

Бен Бернанке возглавлял ФРС в 2006-2014 годах.