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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

МЭР не поддержало выведение из-под моратория на взыскания благополучных компаний и граждан

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало законопроект о предоставлении в рамках моратория на банкротства защиты от начисления неустоек и принудительного взыскания "старых" долгов только лицам, имеющим признаки несостоятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Сейчас в отношении всех подпавших под действие моратория лиц временно не только запрещено возбуждать процедуру банкротства по заявлениям кредиторов, но и прекращено начисление неустоек и принудительное взыскание долгов, возникших ранее, а также изъятие, в том числе во внесудебном порядке, заложенного имущества. Объявляя в рамках своих полномочий мораторий, правительство с 1 апреля 2022 года ввела такой порядок для граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

В начале мая депутат от ЛДПР Станислав Наумов внес в Госдуму законопроект (№123230-8), в соответствии с которым защита от взысканий должна предоставляться исключительно лицам, имеющим признаки несостоятельности. При этом для приостановки исполнительного производства по "старым" долгам, согласно проекту, должнику придется направить заявление приставу.

Минэкономразвития против этого. "По нашему мнению, внесенный законопроект может нивелировать положительный эффект моратория, создавая дополнительные барьеры и ограничения для участников хозяйственного оборота", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос "Интерфакса". Ранее Минэкономразвития допускало возможность иного подхода: ведомство подготовило законопроект, согласно которому до конца 2022 года на время действия моратория не будут приостанавливаться исполнительные производства, возникшие до его объявления. На этом настаивала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Сейчас с участием профильных федеральных органов исполнительной власти ведется обсуждение изменений механизма моратория, напомнила пресс-служба Минэкономразвития. По ее информации, проводится и комплексная оценка последствий тех или иных изменений.

Об отмене защиты на взыскание "старых" долгов просили Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Они также предложили наделить кредиторов правом через суд лишать должников мораторной защиты, если возникновение долгов не связано с обстоятельствами, явившимися основанием для введения моратория, либо причины неисполнения обязательств возникли не позднее чем за три месяца до его объявления. Сейчас такой возможности у кредиторов нет, и отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию.

Минэкономразвития РФ
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