Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает не приостанавливать взыскание "старых" долгов за коммунальные услуги, по налогам и сборам, штрафам с лиц, попавших под действие моратория на банкротства.

В законопроекте, который подготовило министерство, говорится, что это правило будет действовать до конца 2022 года, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Сейчас в отношении всех подпавших под действие моратория лиц не только запрещено возбуждать процедуру банкротства по заявлениям кредиторов, но и прекращено начисление неустоек и принудительное взыскание долгов, возникших ранее, а также изъятие, в том числе во внесудебном порядке, заложенного имущества. Объявляя в рамках своих полномочий мораторий, правительство с 1 апреля 2022 года ввело такой порядок для граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Если законопроект Минэкономразвития будет принят, приставы до 1 января 2023 года не будут приостанавливать исполнительное производство по взысканию долгов за ЖКХ, налогов и административных, уголовных штрафов с лиц, которые подпали под защиту моратория.

Постоянным должно стать другое изменение - Минэкономразвития предлагает указать, что на время моратория не приостанавливаются взыскания долгов по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, по зарплате и выходным пособиям. Соответствующие коррективы предлагается внести в статью 9.1 закона о несостоятельности.

Эта поправка не меняет практику, а лишь закрепляет сложившиеся подходы. Еще в 2020 году Верховный суд России в постановлении своего пленума разъяснил, что подпавшие под действие моратория на банкротства не получают защиту от взысканий долгов по алиментам, зарплате, возмещению вреда.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования. Будут ли новые правила иметь обратную силу, в законопроекте не уточняется, рассказал источник.

Еще до введения моратория на банкротства Федеральная налоговая служба настаивала на необходимости отказа от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория. Об этом же просили и ряд банков, в частности, Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.