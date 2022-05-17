Нефть Brent подешевела до $113,88 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после существенного роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве во вторник составляет $113,88 за баррель, что на $0,36 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,69 (2,4%), до $114,24 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,73 за баррель, что на $0,47 (0,41%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $3,71 (3,4%), до $114,2 за баррель.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому – резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

"Последовательное сокращение запасов в последние недели привело к тому, что резервы бензина в США опустились существенно ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, что отражает дефицит поставок, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загруженность мощностей на прошлой неделе для повышения поставок, однако дефицит сохраняется".

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.