Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На старте торгов вторника на "Мосбирже" рубль дешевеет к доллару и евро после укрепления накануне на фоне продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,11-63,6 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 9,5 копейки, до 63,49 рубля. Евро к этому моменту подорожал на 50,75 копейки, до 66,31 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 28,06 копейки к уровню закрытия 16 мая, до 64,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,05 копейки дороже уровня действующего официального курса, евро - на 48,84 копейки дороже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после роста накануне на фоне постепенного смягчения мер валютного контроля со стороны Банка России. ЦБ 16 мая существенно увеличил лимиты на переводы денег за рубеж для физлиц, разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч (или эквивалент в другой валюте), решил регулятор.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 16 мая заявил, что главы МИД стране Евросоюза не согли прийти к общей позиции по шестому пакету санкций против России. По его словам, проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть". Отказ от российской нефти не поддерживает Венгрия. "Венгрия не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы - экономические", - сказал Боррель.

Боррель пояснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна не планирует блокировать европейские санкции против России, если только они не угрожают ее энергетической безопасности. Кроме того, по его словам, Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти.

Орбан также сказал, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

Котировки нефти слабо снижаются утром во вторник после роста днем ранее. К 10:05 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,14%, до $114,08 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,37%, до $113,78 за баррель.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли накануне сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной стал резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, которые были опубликованы накануне, пишет MarketWatch.

В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.