Безработица в Британии в I квартале упала до минимума с 1974 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в январе-марте 2022 года снизилась до 3,7%, что является минимальным показателем с декабря 1974 года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года безработица составляла 3,8%. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты не ожидали изменения показателя.

Уровень занятости в стране в апреле продолжил расти, показывают данные ONS. Число рабочих мест повысилось в минувшем месяце на 121 тыс. и достигло 29,5 млн, а количество открытых вакансий достигло рекордных 1,295 млн.

"Впервые за все время подсчетов число безработных оказалось меньше, чем количество вакансий", - отмечается в сообщении ONS.

Средний размер заработной платы британцев без учета бонусов в первом квартале 2022 года повысился на 4,2% в годовом выражении. С поправкой на инфляцию зарплаты сократились на 1,2%.