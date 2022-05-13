В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России по данным на начало мая по сравнению с 1 марта текущего года зафиксирован рост числа безработных, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта впервые зафиксирован рост численности безработных, "которые официально зарегистрированы в органах службы занятости", сказала Голикова, слова которой привели журналистам в аппарате вице-премьера. "Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась", - отметила она.

Кроме того, как отметила вице-премьер, "на сегодняшний день количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, также увеличилось до 43,9 тысячи организаций, то есть на 3,6 тысячи".

"Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости", - добавила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что сейчас необходимо не только поддержать тех, кто зарегистрировался на рынке труда, но и осуществлять необходимую профилактическую работу и реализацию тех мер, которые принимаются правительством и регионами для сохранения занятости и рабочих мест.