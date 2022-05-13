Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России по данным на начало мая по сравнению с 1 марта текущего года зафиксирован рост числа безработных, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта впервые зафиксирован рост численности безработных, "которые официально зарегистрированы в органах службы занятости", сказала Голикова, слова которой привели журналистам в аппарате вице-премьера. "Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась", - отметила она.

Кроме того, как отметила вице-премьер, "на сегодняшний день количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, также увеличилось до 43,9 тысячи организаций, то есть на 3,6 тысячи".

"Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости", - добавила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что сейчас необходимо не только поддержать тех, кто зарегистрировался на рынке труда, но и осуществлять необходимую профилактическую работу и реализацию тех мер, которые принимаются правительством и регионами для сохранения занятости и рабочих мест.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования