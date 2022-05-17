Чешская PPF продает банковские активы в РФ группе российских инвесторов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - PPF Group и Home Credit заключили соглашение по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе с бывшим руководителем "РТС" Иваном Тырышкиным, говорится в сообщении чешской группы.

В рамках сделки казахстанский банк Home Credit ("дочка" российского ХКФ банка) будет продан акционерам и некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit.

"Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане", - отмечает группа.

Тырышкин возглавлял биржу "РТС" в 2001-2003 годах. Он является одним из основателей и одним из крупнейших акционеров СПБ биржи, возглавляет ее совет директоров.

Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года.

Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу. В числе претендентов на этот актив, по данным ряда СМИ, была венгерская OTP Group (владеет российским ОТП банком), а также структуры АФК "Система". Как писала ранее газета "РБК", претендентов на ХКФ банк было три, они проводили due diligence кредитной организации с четвертого квартала 2021 года.

PPF Group работает в 25 странах, владеет активами в различных секторах (включая финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг) на сумму 40,3 млрд евро.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".