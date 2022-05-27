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Home Credit продала часть своих долей в страховом и микрокредитном бизнесе в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Группа Home Credit продала по 49,5% в российских СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" группе инвесторов из России во главе с бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

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Тырышкин, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков получили по 9,9% в страховой и микрокредитной компаниях. У Home Credit осталось 50,5%.

Тырышкин сообщил, что эти инвесторы - его "коллеги и знакомые".

"Это первый этап нашей сделки. У нас растянутая сделка, там много условий. Она может закрыться как быстро, так и небыстро, - сказал он "Интерфаксу". - Смена собственников ХКФ банка в процессе".

Из "СПАРКа" также следует, что Тырышкин полностью выкупил у одной из структур группы Home Credit компанию "Форвард лизинг".

PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили, что договорились продать свои российские банковские активы и "дочек" группе российских индивидуальных инвесторов во главе Тырышкиным. Предполагалось, что в рамках сделки казахстанский банк Home Credit ("дочка" российского ХКФ банка) будет продан акционерам и некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit.

На этой неделе топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской "дочки" у российского ХКФ банка.

Тырышкин возглавлял биржу "РТС" в 2001-2003 годах. Он является одним из основателей и одним из крупнейших акционеров СПБ биржи, возглавляет ее совет директоров.

Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

PPF Group работает в 25 странах, владеет активами в различных секторах (включая финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг) на сумму 40,3 млрд евро.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Home Credit Купи не копи" Хоум кредит страхование Иван Тырышкин ХКФ банк Чехия Петр Келлнер
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