Немецкий Fraport заявил о невозможности продажи своей доли в "Пулково" до 2025 г

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Немецкий аэропортовый холдинг Fraport не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта "Пулково" как минимум до 2025 года. Об этом говорится в обращении гендиректора Fraport Штефана Шульте к акционерам, опубликованном на сайте компании.

После начала военной операции РФ на Украине Fraport объявил о намерении выйти из капитала ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково"). Компания сообщала, что обдумывает варианта выхода, уточняя при этом, что концессионный контракт исключает продажу пакета.

"Fraport, конечно же, сделает все, что в его силах, чтобы вернуть свои активы и избежать потерь в максимально возможной степени. В то же время мы полностью поддерживаем и уважаем применяемые и становящиеся все более суровыми (антироссийские - ИФ) санкции. Однако из-за контрактных ограничений мы не сможем продать нашу долю до 2025 года", - говорится в заявлении Шульте, подготовленном для предстоящего собрания акционеров Fraport.

По его словам, стоимость доли Fraport в ВВСС сейчас оценивается в 111 млн евро после корректировки на 48 млн евро, произведенной в I квартале года.

Последствия событий на Украине и связанные с ними санкции для пассажирских и грузовых потоков пока все еще незначительны для активов группы, также отметил Шульте. Ожидается, что по итогам 2022 года Fraport получит 3 млрд евро выручки и от 50 до 150 млн евро чистой прибыли, при этом показатели будут зависеть от дальнейших действий России.

"Пулково" - один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия". 25,01% в компании принадлежат ВТБ, еще по 25% у Fraport, инвестиционного фонда Катара и консорциума инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok.