Оператор аэропортов Fraport увеличил годовую прибыль на 81,5%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Германский оператор аэропортов Fraport AG в 2022 году увеличил чистую прибыль на 81,5%, до 166,6 млн евро, говорится в его отчетности.

Прибыль компании до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) выросла на 36% - до 1,03 млрд евро по сравнению с 757 млн евро годом ранее, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 49% - до 3,194 млрд евро против 2,143 млрд евро в 2021 году.

Fraport прогнозирует EBITDA по итогам текущего года в диапазоне 1,04-1,2 млрд евро. Аналитики в среднем оценивали этот показатель на уровне 1,16 млрд евро.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне в 2022 году обслужил 48,918 млн пассажиров, что практически вдвое (на 97,2%) превысило показатель предыдущего года. Другие аэропорты под управлением Fraport также показали хорошие результаты. В том числе в Греции, где компания оперирует 14 воздушными гаванями, было зафиксировано повышение перевозок на 79% - до 31,2 млн пассажиров, что является новым рекордом.

Fraport управляет также аэропортами в Любляне (Словения), в бразильских городах Форталеза и Порту-Алегри, в Лиме (Перу), в Варне и Бургасе (Болгария), в Анталье (Турция). При этом в первом квартале прошлого года оператор продал свою 24,5%-ю долю в международном аэропорту Сианя (Сяньян) в Китае компании Chang'an Huitong.

За последние 12 месяцев капитализация Fraport уменьшилась на 7,1% (до 4,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX вырос на 8,3%.