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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

HeadHunter в I квартале увеличил выручку в 1,6 раза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Выручка сервиса HeadHunter в I квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 4,45 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,7 раза, до 2,3 млрд рублей. Маржинальность показателя составила 51,6% против 47,2% годом ранее.

Выручка за отчетный период повысилась за счет увеличения ARPC (средний доход на клиента). Динамика роста была обеспечена в период до 24 февраля, после этого компания начала фиксировать снижение активности найма и выручки.

В России выручка HeadHunter увеличилась в 1,5 раза год к году, до 4,11 млрд рублей.

Так, направление малого и среднего бизнеса по России продемонстрировало рост выручки на 47% и составило 2,4 млрд рублей. Ключевые клиенты в РФ принесли HeadHunter 1,5 млрд рублей - показатель вырос в 1,7 раза.

Общее число платящих клиентов в годовом выражении выросло на 4,2% и составило 244,2 тыс. Показатель ARPC для ключевых клиентов по стране составил 127,3 тыс. руб., для малого и среднего бизнеса - 11,2 тыс. рублей.

Скорректированная чистая прибыль компании повысилась в 1,75 раза - до 1,4 млрд рублей.

Капзатраты в I квартале составили 91 млн рублей. Чистый долг HH на конец марта составил 2,9 млрд рублей.

HeadHunter
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