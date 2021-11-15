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Квартальная выручка HeadHunter удвоилась

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года выручка сервиса HeadHunter выросла в два раза в годовом исчислении и составила 4,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Скорректированная EBITDA также выросла в 2,2 раза, до 2,83 млрд рублей. Маржинальность по показателю составила 60,4% против 56,6% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 2,05 млрд рублей.

Аналитики ожидали роста выручки HeadHunter в 1,9 раза, до 4,4 млрд рублей. Показатель EBITDA прогнозировался на уровне 2,5 млрд руб. (рост в 1,95 раза). Чистая прибыль ожидалась на уровне 1,7 млрд рублей.

Увеличение выручки связано с ростом спроса на соискателей, что в свою очередь, позволяет нарастить число платящих пользователей. Также на темпы роста повлияли монетизация сервиса и эффект от консолидации активов - Zarplata.ru и Skillaz.

Компания отмечает, что на итоги III квартала не повлияла ситуация с коронавирусом. Однако HeadHunter допускает, что введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в некоторой степени может оказать влияние на выручку и чистую прибыль в IV квартале.

В России выручка HeadHunter увеличилась в 2 раза год к году, до 4,33 млрд рублей. Так, направление малого и среднего бизнеса по России, продемонстрировало рост выручки в 2 раза и составило 2,6 млрд рублей. Ключевые клиенты в России принесли HeadHunter 1,5 млрд рублей - показатель также удвоился.

Общее число платящих клиентов в годовом выражении выросло в 1,5 раза и составило 449,7 тыс.

Средний доход на клиента (ARPC) в РФ составил 33,4 тысячи рублей, показав рост в 1,5 раза. Скорректированная чистая прибыль компании выросла в 4,5 раза - до 1,6 млрд рублей.

Операционные расходы составили 2 млрд рублей. В частности, расходы на маркетинг выросли на 2,4 раза, на персонал - на 61,3%.

Чистый долг HH на конец сентября составил 2,33 млрд рублей.

Сейчас компания запустила программу buyback объемом до 3 млрд рублей. В период с 11 октября по 8 ноября она выкупила 52 147 ADR, следует из финансового отчета компании.

HeadHunter

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