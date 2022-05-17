Италия получила дефицит внешнеторгового баланса в марте из-за роста цен на энергоносители

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В марте 2022 года дефицит внешнеторгового баланса Италии составил 84 млн евро по сравнению с профицитом в 5,19 млрд евро в марте 2021 года, сообщил Национальный институт статистики (Istat).

Это связано с резким ростом цен на импортируемые энергоносители. В марте они подорожали в годовом исчислении на 72,5%, отметил Istat.

Импорт товаров и услуг в Италию в марте подскочил на 38,8%, до рекордных 56,4 млрд евро. Экспорт увеличился на 22,9%, до 56,3 млрд евро, что также является максимальным показателем в истории.

Италия увеличила экспортные поставки в страны ЕС на 23,5%, в другие государства - на 23,7%. Импорт из Евросоюза повысился на 23,7%, из стран, не входящих в ЕС - подскочил на 61%.

Поставки итальянских товаров и услуг в США выросли на 40%, во Францию - на 21%, в Германию - на 14,8%.

Экспорт из Италии в Россию рухнул на 50,9%.