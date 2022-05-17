Газ в Европе подорожал до $1066 за тыс. куб. м на отказе Gasum платить за газ рублями

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После того, как стало известно о решении Финляндии отказаться платить за российский газ рублями, спотовая цена газа в Европе - ближайший (июньский) контракт на индекс TTF на бирже ICE Futures выросла до $1066 за тысячу кубометров.

Это на 12% выше зафиксированного утром во вторник минимального значения за торговый день - $955.

17 мая финская государственная распределительная компания Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа. В связи с этим она предупредила, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию. Gasum решила передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж.

Россия поставляет природный газ в Финляндию более 45 лет. В декабре 2015 года ООО "Газпром экспорт" и Gasum продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года. С 1 января по 16 марта 2022 года в Финляндию поставлено 436 млн куб. м газа - в сутки это примерно 3,2 млн кубометров.

Новая система оплаты

Президент Владимир Путин 31 марта подписал указ № 172, по которому зарубежные покупатели с 1 апреля 2022 года должны платить за российский трубопроводный газ в рублях. В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

В Еврокомиссии не раз заявляли, что такая схема нарушает антироссийские санкции.

27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа получателей платить рублями.