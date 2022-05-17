Финская госкомпания Gasum отказалась от оплаты газа в рублях

Компания готова к прекращению поставок, намерена обратиться в суд

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Финская государственная компания Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа, говорится в распространенном сообщении.

В связи с этим компания предупреждает, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.

Gasum отмечает, что готовилась к этой ситуации вместе с клиентами и властями страны. В летний период 2022 года Финляндия надеется на поставки газа из Эстонии по газопроводу Balticconnector, однако ограничения пропускной способности магистрали могут усложнить эту задачу.

Отмечается, что Gasum и "Газпром экспорт" с осени прошлого года ведут обсуждение изменения условий контракта. "У компаний есть серьезные разногласия по другим требованиям, предъявленным по контракту", - информирует финская сторона.

"Со всем этим Gasum не может согласиться и решил передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж", - сообщается в релизе.

Россия поставляет природный газ в Финляндию более 45 лет. В декабре 2015 года ООО "Газпром экспорт" и "Газум" продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

С 1 января по 16 марта 2022 года в Финляндию поставлено 436 млн куб. м газа - в сутки это примерно 3,2 млн кубометров.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.