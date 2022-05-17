PayPal разместит бонды на $3 млрд для рефинансирования долга

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings привлечет $3 млрд за счет размещения облигаций для погашения находящихся в обращении бондов.

Эмиссия будет состоять из четырех траншей бумаг с погашением от 5 до 40 лет, сообщает MarketWatch. Основная часть полученных средств ($2 млрд) пойдет на выплаты по существующим облигациям.

Бонды PayPal имеют рейтинг "А3" по шкале агентства Moody's и "A-" по шкале S&P Global.

Котировки акций PayPal на предварительных торгах во вторник растут на 2,9%. С начала текущего года капитализация компании упала почти на 59% (до $91,3 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял менее 16%%.