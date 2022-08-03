PayPal получила квартальный убыток при выручке выше прогнозов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings во втором квартале 2022 года получила чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме того, компания сообщила, что инвестфонд Elliott Management владеет ее долей в размере более $2 млрд, а также заявила о назначении нового финансового директора и программе обратного выкупа акций на $15 млрд.

Новым финансовым директором PayPal назначен Блейк Йоргенсен, который ранее работал в Electronic Arts.

Чистый убыток компании в апреле-июне 2022 года составил $341 млн, или $0,29 в расчете на акцию, против чистой прибыли на уровне $1,18 млрд, или $1 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до $0,93 с $1,15 на акцию.

При этом выручка увеличилась на 9%, до $6,81 млрд против $6,24 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,87 на акцию при выручке в $6,78 млрд.

Число активных аккаунтов в системе PayPal на конец июня составляло 429 млн, как и тремя месяцами ранее. По итогам второго квартала прошлого года показатель составлял 403 млн.

Общий объем платежей на платформе компании во втором квартале увеличился до $339,8 млрд с $331 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $342,8 млрд.

В текущем квартале PayPal планирует получить скорректированную прибыль на уровне $0,94-0,96 на акцию, выручку - около $6,8 млрд.

Эксперты прогнозируют эти показатели на уровне $0,95 на акцию и $6,78 млрд соответственно.

Котировки акций PayPal на дополнительных торгах во вторник выросли на 11,4% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании упала на 52,5% (до $102,56 млрд).