АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила российские власти отказаться от применения механизма параллельного импорта в отношении товаров ряда отраслей, в том числе, специальной, дорожной и сельхозтехники, телекоммуникационного оборудования для построения сотовых сетей, косметики и парфюмерии.

Соответствующий меморандум, посвященный разрешенному правительством РФ с 6 мая параллельному (без разрешения правообладателя) ввозу товаров в РФ, АЕБ распространил во вторник.

В отношении параллельно импортируемой техники АЕБ указывает на риски для безопасности и организации качественного сервисного обслуживания, в отношении телекомоборудования – на невозможность лицензированного обслуживания и риски для стабильного функционирования критической информационной инфраструктуры, в отношении парфюмерно-косметической продукции – на небезопасность для здоровья потребителей в случае ввоза контрафактной продукции.

АЕБ считает также нецелесообразным и необоснованным применение механизма параллельного импорта в отношении средств защиты растений, медицинского оборудования и продукции фармацевтики.

Также АЕБ настаивает на том, чтобы решение о параллельном импорте (позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) носило временный характер, постоянно пересматривалось с точки зрения перечня подпадающих под него товаров и не относилось к производителям, продолжающим производить или поставлять в РФ свою продукцию либо имеющих здесь официальных дистрибьюторов, следует из опубликованного ассоциацией во вторник меморандума.

В числе прочего АЕБ просит предоставить отсрочку применения механизма параллельного импорта для тех компаний, которые вынуждены приостановить деятельность в РФ "ввиду недостатка сырья или упаковки, по причинам, не связанным с решением самой компании".

Еще одно предложение касается ремонта оборудования, поставляемого по параллельному импорту: АЕБ предлагает переложить обязанность по предоставлению этой услуги на импортеров и внести соответствующие изменения в закон "О защите прав потребителей". Также АЕБ просит через таможенные органы информировать правообладателя о ввозе его продукции в РФ "в целях борьбы с обращением контрафактной продукцией, а также с целью проверки подлинности ввозимой продукции".

"В долгосрочной перспективе АЕБ по-прежнему против легализации параллельного импорта (...) Либерализация параллельного импорта будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития России, которые в долгосрочной перспективе сохраняют свою актуальность", - говорится меморандуме ассоциации.

Представители АЕБ предупреждают о снижении привлекательности российского рынка для инвестиций, замедлении локализации производств, увеличении объемов ввоза контрафактных товаров, а также создании неравных условий ведения бизнеса для инвестирующих в продвижение товара правообладателей и не вкладывающихся в это параллельных импортеров.