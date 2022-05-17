Параллельный импорт в Россию может начаться через месяц

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первые поставки в Россию товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться в течение месяца с учетом того, что механизм был запущен 6 мая, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц", - сказал он.

Что касается популярных косметических брендов, то пока Минпромторг вывел часть из них из-под механизма параллельного импорта, так как до конца не принято решение о прекращении поставок, а с некоторыми из них продолжаются переговоры о возобновлении работы в России, добавил министр. Для примера он сказал, что компания L'Oreal еще не определилась с судьбой производства в Калуге, "а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам".

Мантуров также рассказал, что проводил недавно отраслевое совещание, посвященное производству в России косметики и парфюмеии.

"Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией", - сказал он.

Правительство 6 мая опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В него, в числе прочего, вошли различные позиции парфюмерно-косметической отрасли. При этом разработчик документа, Минпромторг, перечислил те марки, которые под параллельный импорт пока не попадут. Всего из перечня исключены 36 марок косметики и парфюмерии. В частности, это почти 30 брендов, под которыми концерн L'Oreal выпускает духи, туалетную воду, косметические средства, средства для волос: Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline, NYX, L'Oreal Professionel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentino, Prada, Helena Rubinstein, Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay.