Новые нефтетрейдеры начали замещать компании, отказывающиеся работать с РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые нефтетрейдеры сворачивают отношения с Россией, и их замещают как ранее уже работавшие с РФ компании, так и совершенно новые.

Среди таких компаний трейдерская структура НК "ЛУКОЙЛ" Litasco, а также ряд небольших трейдеров, ставших более активными, и, например, совсем новое имя в этом секторе - компания Bellatrix, сообщило агентство Bloomberg.

Широкий круг трейдеров, продолжающих работать с Россией, показывает, что страна справляется с уходом Trafigura Group и Glencore Plc, отмечает агентство. Vitol Group, крупнейший мировой нефтетрейдер, в прошлом месяце сообщил, что намерен полностью перестать торговать российской нефтью и нефтепродуктами к концу текущего года.

По данным Bloomberg, Litasco стала крупнейшим трейдером российской нефтью Urals. В апреле компания арендовала танкеры для транспортировки по крайней мере 14 млн баррелей нефти, а с начала текущего месяца отправила уже 8,6 млн баррелей - это больше объемов любых других нефтетрейдеров.

Данные судовых брокеров также показывают, что китайская Shandong Port Group Co., имеющая глубокие связи с нефтеперерабатывающими компаниями провинции Шаньдун, в этом месяце арендовала танкер Kriti Future для транспортировки российской нефти ESPO (ВСТО) из нефтепорта Козьмино в Китай.

Участие Shandong Port Group позволяет предположить, что некоторые из покупателей нефти ESPO начали принимать более прямое участие именно в транспортировке российской нефти, что, вероятно, связано с уходом с рынка ключевых трейдеров, отмечают источники Bloomberg.

По крайней мере две китайские нефтекомпании и международный торговый дом, ранее участвовавшие в поставках в КНР, прекратили загрузку нефти из Козьмино в этом месяце, отмечают трейдеры.

Новым трейдером, замеченным в закупках крупных партий нефти Urals, стала компания Bellatrix, о которой ранее никто не слышал, отмечает Bloomberg. В текущем месяце, по данным судовых брокеров, Bellatrix транспортировала почти 3 млн баррелей российской нефти, что составляет примерно четверть всей нефти Urals, отправленной из балтийского порта Приморск.

Среди других компаний, наращивающих активность, гонконгская Livna Shipping Ltd., которая, по данным Vortexa, зафрахтовала восемь танкеров для транспортировки нефти ESPO в Китай в мае.