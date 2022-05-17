Мантуров пообещал скорые переговоры о судьбе активов Nissan в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Переговоры о дальнейшей судьбе активов иностранных автоконцернов, приостановивших производство в РФ на длительный срок, продолжатся в ближайшее время. Одним из первых на очереди будет Nissan, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.

"По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение. Мы просто много времени уделили завершению сделки с Renault, особенно последние несколько недель. Теперь последовательно продолжим работу. Имею в виду по тем компаниям, которые принимают решения по более длительному сроку остановки предприятия. Тот же самый Nissan отложил запуск производства до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми", - сказал министр.

Приостановка деятельности Nissan в РФ

Гендиректор Nissan Макото Утида на прошлой неделе в ходе годовой пресс-конференции концерна заявил, что приостановленные компанией бизнес-операции в России могут не возобновиться в течение всего 2022 финансового года. "Мы приостановили операции (в частности, в РФ - ИФ) из-за проблем в логистике и цепочках поставок. <...> Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены", - сказал Утида, отметив, что приоритетом компании является безопасность сотрудников и членов их семей в России и на Украине.

Конвейер петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") приостановил работу в связи с логистическими перебоями в середине марта. До этого компания также приостановила поставки автомобилей в Россию.

Близкий к компании источник говорил "Интерфаксу", что производство в Петербурге может возобновиться с 11 мая, но этого не произошло. Источник отмечал, что компания по-прежнему испытывает сложности с комплектующими.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в РФ в январе-апреле 2022 г. упали на 32,5%, до 11,75 тыс. автомобилей. Доля рынка выросла на 0,6 п.п., до 4%. За 2021 г. компания продала на российском рынке 51,338 тыс. машин. Доля составила 3,1% (-0,4 п.п.)

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" по РСБУ по итогам 2021 г. составила 100,2 млрд руб. (+1,6%), чистая прибыль - 2,9 млрд руб. против убытка 2,2 млрд руб. в 2020 г.