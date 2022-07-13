Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Сменился руководитель Nissan в России, Белоруссии и Казахстане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Nissan сообщил о смене управляющего директора подразделения компании, отвечающего за рынки России, Белоруссии и Казахстана. Вместо Андрея Акифьева на эту должность назначен Андрей Чирков.

Акифьев решил покинуть компанию, в которой работал на различных должностях с 2004 года.

"С 2011 по 2022 год Андрей Чирков работал в компании на различных должностях по направлениям послепродажного обслуживания, продаж и маркетинга. В том числе возглавлял бренд Datsun с 2017 по 2020 год и департамент маркетинга Nissan с 2020 по 2022 год", - говорится в пресс-релизе.

В ведении Чиркова будут "ключевые направления бизнеса Nissan в России": продажи, маркетинг, развитие дилерской сети и послепродажное обслуживание.

Nissan Андрей Акифьев Андрей Чирков Datsun
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });