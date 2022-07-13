Сменился руководитель Nissan в России, Белоруссии и Казахстане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Nissan сообщил о смене управляющего директора подразделения компании, отвечающего за рынки России, Белоруссии и Казахстана. Вместо Андрея Акифьева на эту должность назначен Андрей Чирков.

Акифьев решил покинуть компанию, в которой работал на различных должностях с 2004 года.

"С 2011 по 2022 год Андрей Чирков работал в компании на различных должностях по направлениям послепродажного обслуживания, продаж и маркетинга. В том числе возглавлял бренд Datsun с 2017 по 2020 год и департамент маркетинга Nissan с 2020 по 2022 год", - говорится в пресс-релизе.

В ведении Чиркова будут "ключевые направления бизнеса Nissan в России": продажи, маркетинг, развитие дилерской сети и послепродажное обслуживание.